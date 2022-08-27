Стали известны подробности поисков жительницы Мурманска, которую нашли мертвой

Светлану нашли мертвой спустя почти 10 дней поисков. Фото: vk.com/murmanspas51

34-летнюю Светлану Чигареву в Мурманске искали с 11 августа. В тот день она ушла из гостей, в последний раз ее видели на улице Нахимова.

Спустя больше 10 дней поисков стало известно, что Светлану нашли мертвой. Исчезновением женщины занимаются следователи, рассматривается версия убийства.

Как стало известно "КП"-Мурманск" о том, где находится тело Светланы, рассказал 33-летний мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 30-летней любовницы. Ее тело нашли 17 августа в одной из квартир на улице Сивко, северянин, с которым она состояла в интимных отношениях, по предварительной информации, задушил свою жертву за то, что та хотела рассказать об их связи его жене.

После убийства мужчина ушел в запой, а на допросе после задержания признался, что задушил еще и Светлану.

У женщины осталась маленькая дочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области после реставрации открыли единственный в России памятник гидросамолету Бе-6. Без ремонта он был почти полвека (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru