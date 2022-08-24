На Поморской набережной в Коле сделают смотровые площадки, грот и тундровый сад

Проект по улучшению Поморской набережной будет готов к сентябрю. Фото: администрация Кольского района

Благоустройство Поморской набережной в Коле проходит в несколько этапов. Так, на месте песчаного пустыря уже есть детские и спортивные зоны, пешеходные дорожки, домики для барбекю и шашлыка, озеленение. Но это не финальный аккорд.

- Дизайнеры предложили обустроить у воды несколько смотровых площадок с деревянными настилами, построить грота, планируем увековечить имя преподобного Феодорита Кольского. Проект предусматривает художественную подсветку реки, смотровых площадок, а также высадку на этом участке набережной тундрового сада и строительство ротонды, - сообщил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Дизайн-проект обещают завершить к сентябрю, а вот работы начнутся уже в 2023 году и после того, как северяне выскажут свое мнение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области после реставрации открыли единственный в России памятник гидросамолету Бе-6. Без ремонта он был почти полвека (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru