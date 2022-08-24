В Мурманской области больше двух недель ищут пропавшего на Ремесозере рыбака

Дмитрий не выходит на связь с родными с 5 августа. Фото: vk.com/murmanspas51

Поисковый отряд "МурманСпас" сообщил о новом поиске человека. 32-летний Дмитрий Глущевский пропал 5 августа.

Мужчина уехал на рыбалку на Ремесозеро рядом с поселком Пушной в Кольском районе и перестал выходить на связь.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в камуфляжный костюм "Горка", на голове был черно-белый мужской платок, с собой взял черно-зеленый рюкзак.

Всех, кто может помочь с поисками Дмитрия, просят позвонить в полицию 02, 102 или по телефону "МурманСпаса" 8-911-311-70-20.

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