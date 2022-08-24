Мурманская область и Республика Беларусь будут сотрудничать в перевалке удобрений

Мурманская область и Республика Беларусь будут сотрудничать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этой неделе в Мурманскую область прибыла делегация из Республики Беларусь. В частности на повестке стоял вопрос о перевалке удобрений.

- Предприятия Мурманской области и партнеры из дружественного государства заинтересованы в реализации совместных проектов. Особое внимание на совещании было уделено планам по организации перевалки удобрений через порт в Мурманске. Коллеги отметили, что столица Кольского Заполярья произвела на них очень приятное впечатление, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что делегация из Заполярья посетит Республику с ответным визитом.

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