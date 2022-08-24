Житель Кандалакши избил руками и ногами женщину

Мужчина жестоко избил знакомую. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 лет и 10 дней проведет в исправительной колонии общего режима 44-летний житель Кандалакши. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, его судили по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). 15 сентября прошлого года мужчина жестокого избил женщину.

- Он в своей квартире, испытывая личную неприязнь, нанес не менее двух ударов ладонью по лице потерпевшей и один удар ногой в кроссовке в область левого подреберья, причинив ей физическую боль и телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, - уточнили в прокуратуре.

Северянин еще может обжаловать это решение суда.

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