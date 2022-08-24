В Мурманске открыта вакансия с зарплатой в 400 тысяч рублей

Самую большую зарплату в Мурманской области предлагают тому, кто работает в море. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аналитики SuperJob изучили вакансии в Мурманской области и составили список тех, на которых предлагают самые высокие зарплаты.

- В Мурманске больше всего готовы платить капитану рыболовного судна. Успешный кандидат должен иметь навыки работы на промысле в Баренцевом или Норвежском море от трех лет. Работодатель предлагает зарплату от 400 тысяч рублей, соцпакет и премирование по результатам месяца, - сообщают эксперты.

От 81 до 103 тысяч рублей в месяц может заработать директор магазина, от 70 тысяч рублей - оператор станков с ЧПУ, от 60 тысяч рублей - водитель бензовоза и бухгалтер.

Напомним: 43% жителей Мурманской области получают зарплату выше средней по стране.

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