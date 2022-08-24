Инженерную компанию из Мурманска обвиняют в подделке изысканий для строительства здания областной прокуратуры

Под уголовные дела попали руководитель и бывший геолог мурманской инженерной компании. Фото: Артем КИЛЬКИН

Руководителя и бывшего геолога инженерной компании из Мурманска обвиняют в фальсификации инженерно-геологических изысканий для строительства административного здания областной прокуратуры. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в отношении главы компании возбуждено уголовное дело по мошенничеству с использованием служебного положения в особо крупном работать мере, в отношении второго - пособничестве в таком мошенничестве.

Госконтракт организация выиграла в апреле 2018 года, его стоимость составила 11,55 миллиона рублей. В сумму были заложены сложные инженерно-геологические изыскания на 1 654 690 рублей. Их компания должна была или выполнить сама, или нанять субподрядчика.

— Обвиняемый, являясь строителем и проектировщиком с большим стажем работы, неоднократно занимался проектной деятельностью и достоверно знал, что инженерно-геологические изыскания требуют наличия специальной техники для бурения скважин, лаборатории для исследования грунтов, прошедших соответствующую аккредитацию, либо финансовых средств в размере более 1 миллиона рублей на оплату данных работ у сторонних организаций, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Вместо субподрядчика руководитель компании привлек геолога, который за 150 тысяч рублей, по версии следствия, составил фиктивный технический отчет.

— Включив в него заведомо ложные сведения о бурении и лабораторном испытании грунтов. Данный отчет формально подтверждал выполнение обязательств исполнителя перед заказчиком и послужил предпосылкой для оплаты услуг общества, несмотря на то, что фактически эти работы не были выполнены.

Похищенными денежными средствами обвиняемый распорядился по собственному усмотрению, а Российской Федерации в лице Прокуратуры Мурманской области причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 654 690 рублей, - уточнили в СКР по Мурманской области.

Нарушение обнаружили на начале строительства, когда возникла угроза обрушения грунта. Стройку на улице Книповича заморозили. Бывший геолог компании признал свою вину и свидетельствовал против руководителя. Последний свою вину не признает.

По ходатайству следствия судом принято решение о наложении ареста на недвижимое имущество обвиняемого, стоимостью более 7 миллионов рублей.

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