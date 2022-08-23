Пропавшую после ухода из гостей жительницу Мурманска нашли мертвой

Спустя больше недели поисков поисковый отряд "МурманСпас" сообщил, что Светлану нашли мертвой. Фото: vk.com/murmanspas51

11 августа в Мурманске пропала 34-летняя Светлана Чигарева. Она вышла из гостей на улице Нахимова, и с тех пор ее больше никто не видел.

Спустя больше недели поисков поисковый отряд "МурманСпас" сообщил, что Светлану нашли мертвой. Подробности уточняются.

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