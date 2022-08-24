В Мурманской области определили больницы, отдельные сотрудники которых будут получать выплаты в случае заражения коронавирусом

В медучреждениях оказывают помощь пациентам с ОРВИ и COVID-19. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На сайте министерства здравоохранения Мурманской области опубликован приказ "Об определении медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Мурманской области, отдельные работники которых подвергаются риску заражения новой коронавирусной инфекцией".

В него вошли в том числе областная больница им. Баяндина, областная станция скорой медицинской помощи, областная детская клиническая больница, Центральная районная больница Североморска, городские поликлиники №1 и №2 Мурманска, детские поликлиники №№ 1, 4 и 5 и другие медучреждения.

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