Второй ребенок за месяц пострадал в Апатитах на детских площадках

Днем 23 августа в Апатитах госпитализировали девочку, которая получила травму на детской площадке у дома №27 на улице Дзержинского. Фото: vk.com/passapatity

Днем 23 августа в Апатитах госпитализировали девочку, которая получила травму на детской площадке у дома №27 на улице Дзержинского.

- Ребенок упал с качелей. Предварительно диагностирована травма спины. Пострадавшая передана бригаде скорой помощи с последующей госпитализацией в травматологию Кировска, - сообщили в Профессиональной аварийно-спасательной службе.

Девочка получила траву, качаясь на качелях. Фото: vk.com/passapatity

Напомним: на прошлой неделе в Апатитах повредила руку 12-летняя девочка, которая играла на детской площадке.

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