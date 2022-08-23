Чибис о членстве в Государственной пограничной комиссии: "Мы будем реагировать на любые нарушения"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вошел в состав Государственной пограничной комиссии. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вошел в состав Государственной пограничной комиссии вместе с зампредом Правительства РФ - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, главами Псковской области и Карелии и другими.

- В условиях недружественной политики наших соседей это важный и своевременный шаг. Мурманская область – стратегический регион, форпост нашего государства на арктических рубежах. Мы будем реагировать на любые нарушения, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: в Заполярье приехала делегация из Республики Беларусь для обсуждения перспектив строительства нового порта для перегрузки удобрений.

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