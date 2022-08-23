В Мурманской области ожидается ветер в порывах до 20 м/с

23 августа в Мурманской области усилился ветер. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 августа в Мурманской области усилился ветер. И это создает опасность для северян.

- Начиная с вечера 23 августа и до полудня 24 августа на побережье Мурмана ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 20 м/с. Рекомендуем рыбакам и судоводителям воздержаться от выхода в море, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: в небе над Мурманской увидели необычно яркую радугу.

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