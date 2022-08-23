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Общество23 августа 2022 13:08

В среду в Мурманской области будет до +20 и сильный ветер

При этом синоптики не обещают существенных осадков
Есения ДОБРОНРАВОВА
23 августа в Мурманской области усилился ветер.

23 августа в Мурманской области усилился ветер.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 августа в Мурманской области усилился ветер. Похожая погода сохранится и в среду.

- 24 августа ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный умеренный, ночью на севере области сильный. Температура воздуха ночью +6+11°, днем +15+20°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

Напомним: на минувшей неделе в Заполярье были обновлены три суточных температурных рекорда.

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