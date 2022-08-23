38-летний житель Мурманска устроил погром в баре на проспекте Ленина

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В ночь на 23 августа росгвардейцы выезжали по сигналу "Тревога" в один из баров на проспекте Ленина в Мурманске. Кнопку нажали сотрудники заведения из-за 38-летнего буйного посетителя.
- Мужчина громко кричал и выражался нецензурной бранью, во время общения с персоналом проявлял неуважение, а также совершил порчу имущества бара. Он перевернул стол с посудой. Сумма ущерба составила более 5000 рублей, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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