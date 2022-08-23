Сергей Жуков из "Руки Вверх!" выращивает рядом с Мурманской областью клубнику

В сентябре 2021 года "Руки Вверх!" собираются дать концерт в Мурманске, который не раз переносили из-за пандемии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Солист "Руки Вверх!" Сергей Жуков занимается не только музыкой, но и бизнесом. Например, кондитерским делом.

А еще в соседней с Мурманской областью Карелии он выращивает клубнику на семейном хозяйстве.

- Такой вкусной я не ел никогда! И я решил, что тоже хочу заняться фермерским делом, чтобы и в других городах вы могли попробовать эту сочную, самую сахарную клубнику! - рассказал Жуков в своем Telegram-канале.

В этом году он собрал первый урожай, и он разлетелся как горячие пирожки на фестивале "Московское варенье".

В сентябре 2021 года "Руки Вверх!" собираются дать концерт в Мурманске, который не раз переносили из-за пандемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области после реставрации открыли единственный в России памятник гидросамолету Бе-6. Без ремонта он был почти полвека (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru