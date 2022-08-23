В Мурманской области продолжаются медосмотры для дошколят и учеников начальной школы

Для сдачи анализов поликлиники будут работать и по субботам - 27 августа и 3 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В детских поликлиниках Мурманской области сейчас непростая пора: юные северяне возвращаются из отпусков и проходят медосмотры.

Так, дошколят сдают анализы на энтеробиоз (соскоб) и кала на яйца глистов. Их родители должны самостоятельно взять направления на анализы, а также с их результатами прийти к педиатру за справкой в детский сад. Такие же обследования надо пойти ученикам начальной школы, но им направление выдадут в школе во время медкомиссии, которая начнется в начале сентября. Также и детсадовкам, и школьникам надо сделать манту.

Для сдачи анализов поликлиники будут работать и по субботам - 27 августа и 3 сентября. Для того, чтобы не образовывались очереди, открываются дополнительные кабинеты.

Напомним: во взрослых поликлиниках Мурманска открывают дополнительные "кабинеты ОРВИ".

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