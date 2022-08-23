Душил проводом и руками. Житель Мурманска убил любовницу из-за страха развода с женой

Северянка шантажировала любовника интимным видео, чем разозлила его. Фото: murmansk.sledcom.ru

36-летнего мурманчанина заключили под стражу по обвинению в убийстве 30-летней любовницы. Тело женщины нашли в квартире одного из домов на улице адмирала Лобова 17 августа. Подозреваемого задержали через два дня.

- На допросе мужчина пояснил следователю, что выпивал с девушкой, и та пригрозила рассказать его супруге о их связи, пояснив, что у нее имеется соответствующая видеозапись на мобильном телефоне. Злоумышленника это возмутило, и он руками и электрическим шнуром задушил девушку, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

После убийства мужчина ушел в запой и идти в полицию не хотел.

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