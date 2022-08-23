Житель Зверосовхоза заправлялся по чужой топливной карте

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде. Фото: Олег УКЛАДОВ

24-летний безработный житель Зверосовхоза стал фигурантом уголовного дела из-за кражи. Как сообщают в УМВД по Мурманской области, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Молодой человек нашел среди гаражей чужую топливную карту и пошел с ней на АЗС. Свою машину он заправил на 10 тысяч рублей.

Оказалось, что карту потерял сотрудник одной из местных компаний.

- Ее отсутствие обнаружилось не сразу, а через неделю после сверки руководством документации и списаний со счета, - уточнили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде.

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