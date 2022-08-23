Сорванные с петель двери, мусор и ужасный запах. Как выглядит одно из самых больших бомбоубежищ Кировска

Жители Кировска обеспокоены состоянием одного из самых больших бомбоубежищ города, которое находится на улице Олимпийской, 67. Фото: Ирина Тарасенко

Жители Кировска обеспокоены состоянием одного из самых больших бомбоубежищ города, которое находится на улице Олимпийской, 67.

Фото: Ирина Тарасенко

- У некоторых входов дверные петли сорваны, в самом убежище подтопления и большие скопления мусора! Кто и как следит за состоянием убежища? Планируются ли какие то работы по восстановлению удовлетворительного состояния убежища и вентиляционных шахт, которые на данный момент не украшают облик нашего дома? Вентиляционные шахты местами разрушены и из них ощущаются достаточно неприятные запахи! - написала в паблике "Твой Кировск" (12+) Ирина Тарасенко.

Фото: Ирина Тарасенко

Совсем рядом с убежищем находится детская площадка, и северяне отмечают, что свободный доступ в помещение создает дополнительные проблемы.

Фото: Ирина Тарасенко

Напомним: блогер показал, как выглядит огромное бомбоубежище под памятником в Мурманске.

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