Сорванные с петель двери, мусор и ужасный запах. Как выглядит одно из самых больших бомбоубежищ Кировска

Жители Кировска обеспокоены состоянием одного из самых больших бомбоубежищ города, которое находится на улице Олимпийской, 67. Фото: Ирина Тарасенко
Жители Кировска обеспокоены состоянием одного из самых больших бомбоубежищ города, которое находится на улице Олимпийской, 67.
Фото: Ирина Тарасенко
- У некоторых входов дверные петли сорваны, в самом убежище подтопления и большие скопления мусора! Кто и как следит за состоянием убежища? Планируются ли какие то работы по восстановлению удовлетворительного состояния убежища и вентиляционных шахт, которые на данный момент не украшают облик нашего дома? Вентиляционные шахты местами разрушены и из них ощущаются достаточно неприятные запахи! - написала в паблике "Твой Кировск" (12+) Ирина Тарасенко.
Фото: Ирина Тарасенко
Совсем рядом с убежищем находится детская площадка, и северяне отмечают, что свободный доступ в помещение создает дополнительные проблемы.
Фото: Ирина Тарасенко
Напомним: блогер показал, как выглядит огромное бомбоубежище под памятником в Мурманске.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области после реставрации открыли единственный в России памятник гидросамолету Бе-6. Без ремонта он был почти полвека (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru