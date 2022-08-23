1760 жителей Мурманской области сделали прививку от клещевого энцефалита с начала сезона

35 жителей Мурманской области пострадали от укусов клещей с начала сезона в марте этого года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

35 жителей Мурманской области пострадали от укусов клещей с начала сезона в марте этого года. За последнюю неделю к врачам обратились четыре северянина. Все случаи - привозные. При этом ни один из пострадавших не был привит от клещевого энцефалита.

- Единственным реальным методом предупреждения развития тяжёлых последствий при КВЭ остается вакцинация - введение вакцины против клещевого вирусного энцефалита. Прививки проводятся круглый год, но не позднее двух недель до посещения природного очага. В сезон 2022 года в области перед выездом в регионы, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту, сделали прививки 1760 человек, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора Мурманской области.

Укус клеща может обернуться заражением болезнь Лайма, риккетсиозами, гранулоцитарным анаплазмозом человека, моноцитарным эрлихиозом человека и другими.

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