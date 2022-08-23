Роспотребнадзор Мурманской области: Субварианты штамма "Омикрон" новой волны более заразны, но болезнь протекает легче

В Мурманской области уже не первую неделю растет число заболевших коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области уже не первую неделю растет число заболевших коронавирусом. По последним данным оперштаба, за семь дней COVID-19 диагностировали у 448 северян.

Такая тенденция характерна и для других регионов, но лидеры по приросту зараженных на данный момент - Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

- Превалирующие на сегодняшний день субварианты BA.4/BA.5 штамма «Омикрон» отличаются более высокой контагиозностью, но более легким клиническим течением. Вместе с тем, заражение такими штаммами может представлять опасность для не привитых и не переболевших ранее лиц, а также для людей из групп риска – старше 65-ти лет и имеющих хронические заболевания, - сообщили в Роспотребнадзоре Мурманской области.

Напомним: ситуацию с COVID-19 в Заполярье назвали стабильной.

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