Длительное свидание в колонии "Угольки" Мурманска отменили из-за нарушения закона

Флешку нашли в сумочке у посетительницы. Фото: пресс-служба УФСИН России по Мурманской области

Длительное свидание для осужденного колонии строгого режима №17 в Мурманске отменили из-за оплошности 59-летней женщины, приехавшей на встрече.

- Предварительно, перед проведением обязательного досмотра личных вещей, гражданке было предложено сдать имеющиеся у нее запрещенные к использованию в колонии предметы, вещества, а также она была предупреждена о последствиях проноса таких предметов и веществ на режимную территорию, - сообщили в УФСИН по Мурманской области.

Несмотря на это северянка решила пронести в дамской сумочке USB-флешку. После этого на женщину составили протокол об административном нарушении.

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