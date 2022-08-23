В поликлиниках Мурманска открываются дополнительные кабинеты для пациентов с ОРВИ

Вход в такие кабинеты отдельный, чтобы больные не пересекались с другими посетителями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Мурманской области готовятся к новому "простудному" сезону. Уже сейчас с каждой неделей становится все больше пациентов с коронавирусом, а скоро северян начнет атаковать грипп. Также осенью традиционно увеличивается количество больных ОРВИ.

Для пациентов с признаками болезни в поликлиниках Мурманска увеличивают количество кабинетов для первичного обращения.

- Мы открыли дополнительные "кабинеты ОРВИ" в филиале на Кольском, 149а. Они работают и по субботам. Напоминаем, что такие кабинеты также открыты в филиалах на улицах Морской, 9 и Полярной Дивизии, 3. Запись через госуслуги, региональный портал записи reg.polarmed.ru в "кабинет неотложной помощи при ОРВИ" и наш колл-центр (8152) 567-820, - сообщили в Мурманской городской поликлинике №2.

Вход в такие кабинеты отдельный, чтобы больные не пересекались с другими посетителями.

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