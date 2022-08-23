В Островном горел строительный мусор рядом с гаражом

Вечером 22 августа в ЗАТО Островной у дома №4 на улице Североморской произошел пожар. Фото: t.me/specupravlenie48

Вечером 22 августа в ЗАТО Островной у дома №4 на улице Североморской произошел пожар.

- Первое подразделение ФПС было на месте в 23.34, обнаружив густой черный дым, идущий из гаража. В 23.53 пожар был локализован, в 00.46 - ликвидирован, - сообщили в специальном управлении ФПС №48 МЧС России.

Площадь пожара составила 18 квадратных метров, горел строительный мусор, также пострадали кровля и частично стены гаража, который находился рядом.

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