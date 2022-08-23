Осужденный за контрабанду наркотиков в Кабо-Вербе моряк из Мурманска будет отбывать оставшийся срок на родине

Экипаж Eser осудили за контрабанду наркотиков. Фото: youtube.com

В феврале 2020 года экипаж судна Eser, которое ходило под панамским флагом, услышал приговор по обвинению в контрабанде 9,5 тонн кокаина. Большинство моряков были из Мурманска и утверждали, что не знали, какой груз везут, но суд все равно признал их виновными, россияне получили от 8 до 12 лет лишения свободы.

Один из осужденных - матрос Eser - подал ходатайство о том, чтобы отбывать оставшийся от 8 лет срок на родине. Ранее о возможности экстрадиции говорили правозащитники.

- Постановлением Первомайского районного суда Мурманска принято решение о признании и принятии к исполнению на территории Российской Федерации приговора иностранного государства, при этом Я. считается осужденным по ч.3 ст.228 УК РФ за совершение незаконной перевозки наркотических средств в особо крупном размере к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Матросу осталось провести в колонии 4 года и 5 месяцев. На свободу он выйдет 30 января 2027 года.

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