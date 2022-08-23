31-летний житель Ревды 20 раз ударил сожительницу во время пьяной ссоры

Мужчина получил условный срок за избиение сожительницы. Фото: Иван ВИСЛОВ

Суд приговорил 31-летнего жителя Ревды к трем годам лишения свободы условно и 2,6 годам испытательного срока за избиение сожительницы. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

- В октябре 2021 года между сожителями произошла ссора, на почве которой подсудимый в состоянии алкогольного опьянения нанес 41-летней женщине не менее 20 ударов руками и ногами по различным частям тела, в результате чего ей причинены тяжкие телесные повреждения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Ранее северянин угрожал убить женщину, но уголовное преследование завершили после примирения сторон.

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