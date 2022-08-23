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Происшествия23 августа 2022 6:17

31-летний житель Ревды 20 раз ударил сожительницу во время пьяной ссоры

Врачи оценили травмы как тяжкий вред здоровью
Ника СВЕТЛОВА
Мужчина получил условный срок за избиение сожительницы.

Мужчина получил условный срок за избиение сожительницы.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Суд приговорил 31-летнего жителя Ревды к трем годам лишения свободы условно и 2,6 годам испытательного срока за избиение сожительницы. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

- В октябре 2021 года между сожителями произошла ссора, на почве которой подсудимый в состоянии алкогольного опьянения нанес 41-летней женщине не менее 20 ударов руками и ногами по различным частям тела, в результате чего ей причинены тяжкие телесные повреждения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Ранее северянин угрожал убить женщину, но уголовное преследование завершили после примирения сторон.

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