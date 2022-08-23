Стали известны подробности нападения на офтальмолога в Кировске

Офтальмолог пострадала на рабочем месте. Фото: Олег ЗОЛОТО

42-летняя жительница Кировска получила 180 часов обязательных работ за то, что напала на офтальмолога. Врача госпитализировали с сотрясением мозга.

- Днем 22 октября 2021 года северянка пришла к офтальмологу в кабинет Апатитско-Кировской центральной городской больницы. Испытывая к врачу неприязнь, женщина ударила ее кулаком в лицо, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Как уточнили «КП»-Мурманск» в СКР, причиной конфликта стал отказ врача выписывать больничный дочери нападавшей. Девушка жаловалась на проблемы с глазами после наращивания ресниц и не хотела ходить на работу. Офтальмолог веской причины для больничного не нашла и выписала пациентке глазные капли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области после реставрации открыли единственный в России памятник гидросамолету Бе-6. Без ремонта он был почти полвека (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru