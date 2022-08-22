Психолог из Мурманска рассказала, как родителям оградить своих детей от опасных для жизни игр

Жительница Североморска на днях едва на сбила группу несовершеннолетних, которая бросилась под колеса ее машины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игры наподобие «Беги или умри», когда дети перебегают дорогу прямо перед машинами, опасны. В сети описаны такие развлечения подростков, но одно дело родителям узнать про суть таких игр, а другое – понимать, как оградить от них своего ребенка.

Жительница Североморска на днях едва на сбила группу несовершеннолетних, которая бросилась под колеса ее машины.

- Очевидно, ребята делали так во имя определенной цели или их тестировали: смогут ли они решиться на какой-то отчаянный шаг. Это похоже на подготовку организованных групп молодёжи для различных организаций. С точки зрения психологии все выглядит именно так. Это неспроста и это обязательно надо расследовать, - рассказала «АиФ-Мурманск» педагог-психолог из Мурманска Ирина Геронтиди. - Ранее я проводила исследование среди студентов-первокурсников, которым была предложена анкета с вопросом: «Что бы вы сказали человеку, который решил покончить с собой?» Подавляющее большинство ребят выбрало вариант: «Подумай о своих родителях».

Напомним: психолог рассказала, почему этим летом северяне как никогда часто совершают странные поступки.

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