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Общество22 августа 2022 14:49

Психолог из Мурманска рассказала, как родителям оградить своих детей от опасных для жизни игр

Подростки рискуют жизнью, не думая о последствиях
Ника СВЕТЛОВА
Жительница Североморска на днях едва на сбила группу несовершеннолетних, которая бросилась под колеса ее машины.

Жительница Североморска на днях едва на сбила группу несовершеннолетних, которая бросилась под колеса ее машины.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игры наподобие «Беги или умри», когда дети перебегают дорогу прямо перед машинами, опасны. В сети описаны такие развлечения подростков, но одно дело родителям узнать про суть таких игр, а другое – понимать, как оградить от них своего ребенка.

Жительница Североморска на днях едва на сбила группу несовершеннолетних, которая бросилась под колеса ее машины.

- Очевидно, ребята делали так во имя определенной цели или их тестировали: смогут ли они решиться на какой-то отчаянный шаг. Это похоже на подготовку организованных групп молодёжи для различных организаций. С точки зрения психологии все выглядит именно так. Это неспроста и это обязательно надо расследовать, - рассказала «АиФ-Мурманск» педагог-психолог из Мурманска Ирина Геронтиди. - Ранее я проводила исследование среди студентов-первокурсников, которым была предложена анкета с вопросом: «Что бы вы сказали человеку, который решил покончить с собой?» Подавляющее большинство ребят выбрало вариант: «Подумай о своих родителях».

Напомним: психолог рассказала, почему этим летом северяне как никогда часто совершают странные поступки.

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