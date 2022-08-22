Интервал движения автобусов и троллейбусов сократится.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Общественный транспорт Мурманска переходит на осеннее расписание, об этом сообщил «Электротранспорт». Интервал движения автобусов и троллейбусов сократится.
- С 1 сентября оно вводится на всех троллейбусных маршрутах и на автобусном маршруте №4Т. С 5 сентября - на всех автобусных маршрутах, кроме №24, 25, 27 и 7Т, - сообщили в компании-перевозчике.
Новое расписание появится на ее сайте 26 августа.
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