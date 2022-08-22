На выходных в Мурманской области состоится двухдневный фестиваль Imandra Viking Fest

В этом году хедлайнерами стали «Нейромонах Феофан» и группа «Эпидемия». Фото: Антон ЗАБИРОВ

27 и 28 августа в Мончегорске состоится фестиваль Imandra Viking Fest-2022. В этом году программа стала еще насыщеннее, но остались и те изюминки, что отличают мероприятие. Например, традиционное шествие до деревни, бои воинов, мастер-классы, конкурс костюмов и выступления музыкальных коллективов. В этом году хедлайнерами стали «Нейромонах Феофан» и группа «Эпидемия».

- Главной целью проведения фестиваля Imandra Viking Fest в 2022 году было сохранить хорошее и любимое гостями из прошлых лет и добавить новое и интересное. Программа в этом году насыщенная. Ни минуты свободного времени не будет у гостя фестиваля. Что хочется выделить? Гордость всей команды – чат-бот и аудиогид «Викинг Бьерн». Пользоваться им удобно и просто – стоит только пройти по ссылке и чат-бот будет доступен в телеграмме. Здесь и ответы на часто задаваемые вопросы, и программа фестиваля, и экскурсия по фестивальным зонам. Осталось только надеть наушника и погрузиться в мир викингов. Всегда говорила и повторюсь, главная причина посетить фестиваль одна - это возможность на 2 дня погрузиться в совершенно другую атмосферу – атмосферу Средневековья! – рассказала «КП»-Мурманск» Дарья Яркова, заместитель директора Агентства развития Мончегорска — руководитель направления «Туризм».

Программу Imandra Viking Fest-2022 можно посмотреть по ссылке, также открыта продажа билетов на фестиваль.

Также мы узнали, как добраться до Мончегорска, чтобы посетить фестиваль.

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