«Грибов было море». Заблудившихся в лесу северянок спасла СМС от МЧС с компасом

Спасла северянок СМС от МЧС Мурманской области, в которой был компас, указавший направление для выхода из леса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Мурманской области рассказала в «ВКонтакте», как вместе с другой заблудилась в лесу. Девушки уехали в лес, оставили машину у дороги и ушли на сопку. «Грибов было море!», - рассказывает северянка. Спустя 1,5 часа они решили, что пора возвращаться, но поняли, что увлеклись «тихой охотой» и заблудились.

- Кругом лес. Дорога вся разрыта: ставят линии электропередач. Телефон садится – становится жутко. Долго думали, что делать…Решили, пока телефон работает, надо звонить в службу 112. Девушка приняла вызов и попросила оставаться на месте, информацию она передаст в МЧС. Оставалось ждать, пока с нами свяжутся. Мы очень переживали за зарядку на телефоне. МЧС сразу перезвонили и попросил описать, что есть рядом. Недалеко находилась вышка электропередач. Нас попросили дойти до неё, чтобы посмотреть, нет ли на ней какой-нибудь таблички или цифр. В этот же момент нам позвонили из полиции и сказали, что отправили наряд. Они поедут с сиреной и мигалками, чтобы мы их услышали, - написала девушка в группе «Регион 51».

Спасла северянок СМС от МЧС Мурманской области, в которой был компас, указавший направление для выхода из леса. Путь домой занял почти 40 минут.

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