В Мурманской области дождливую и ветреную погоду сменит сухая и теплая

За лето в Мурманской области насчитали 33 жарких дня. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Август-2022 отличается аномально теплой погодой. Только на прошлой неделе были установлены три суточных температурных рекорда.

Однако в ближайшее время погода станет более привычной.

- 23 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с севера Норвежского моря на юг Баренцева. В этот период по Мурманской области ожидаются местами дожди и усиление ветра. 24 августа погодообразующим фактором вновь будет антициклон, расположенный на севере Европейской части России. В этот период в нашем регионе ожидается теплая, преимущественно сухая погода. В дневные часы температура воздуха составит +15+20 градусов, - сообщили в областном гидрометцентре.

За лето в Мурманской области насчитали 33 жарких дня.

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