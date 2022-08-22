На Северной Двине в Архангельске мужчину унесло течением

В Архангельске ищут мужчину, которого 22 августа унесло течением реки. Фото: vk.com/cgzao

В Архангельске ищут мужчину, которого 22 августа унесло течением реки.

- По «Системе-112» на базу ЦСС поступил вызов, что в результате несчастного случая с Железнодорожного моста в реку Северная Двина упал рабочий. В результате падения в воду мужчина ударился о перила и потерял сознание. Свидетели произошедшего видели, как пострадавшего понесло по течению, а потом он скрылся под водой, - сообщили в Центре гражданской защиты Архангельской области.

Сразу обнаружили мужчину спасатели не смогли.

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