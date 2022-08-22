На улице Павлова в Мурманске началось строительство дома в рамках реновации Больничного городка

На улице Павлова в Мурманске заметили начало строительства дома в рамках реновации Больничного городка. Фото: vk.com/murmansk_public_space

На улице Павлова в Мурманске заметили начало строительства дома в рамках реновации Больничного городка.

- Дом расположится на участке рядом с домами №45 на улице Павлова и 13/39 на улице Чехова. Он первый из серии зданий, которые появятся в обновляемом микрорайоне. На строительство выделено 626,7 млн рублей. Согласно плану, дом будет двухуровневый. Один подъезд — на 9 этажей, второй — на 6. Здание планируется построить к 10 августа 2023 года, - сообщает паблик «Мурманск: что есть и что будет?» (12+).

Напомним: ранее минстрой Мурманской области сообщил, что в августе начнутся работы также на улице Бондарной в Мурманске.

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