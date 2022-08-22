Под Архангельском дачник отравился парами краски

Мужчину достали из погреба, спасатели работали в дыхательных аппаратах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморском районе Архангельской области спасатели пришли на помощь дачнику. Мужчина решил заняться домашним ремонтом, который едва не закончился для него гибелью.

- 21 августа в 21.15 в экстренные службы обратилась женщина из СОТ «Борок» Приморского района. Муж заявительницы 1948 года рождения красил погреб на дачном участке, отравился парами краски, в результате чего не мог самостоятельно выбраться. Женщина также не могла помочь супругу, - сообщили в службе спасения им. И.А. Поливанова.

Мужчину достали из погреба, спасатели работали в дыхательных аппаратах.

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