Оксана Демченко: "Мы должны тревожно относиться к ситуации с коронавирусом"

В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом. На минувшей неделе зарегистрировали 448 новых случаев COVID-19, тогда как ранее число зараженных было около трех сотен.

- По стране идет рост заболеваемости, в нашем регионе ситуация остается стабильной, но мы должны тревожно относиться к ситуации в целом и быть внимательными. Впереди сезон ОРВИ. Северянам необходимо пройти ревакцинацию от коронавируса, также появилась возможность привиться от сезонного гриппа. Эти вакцины можно делать одномоментно, - сообщила первый вице-губернатор Оксана Демченко.

Напомним: Мурманская область сейчас находится в желтой зоне по коронавирусу.

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