Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье22 августа 2022 10:36

Оксана Демченко: "Мы должны тревожно относиться к ситуации с коронавирусом"

В Мурманской области ситуация с коронавирусом носит стабильный характер
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области растет число заболевших коронавирусом. На минувшей неделе зарегистрировали 448 новых случаев COVID-19, тогда как ранее число зараженных было около трех сотен.

- По стране идет рост заболеваемости, в нашем регионе ситуация остается стабильной, но мы должны тревожно относиться к ситуации в целом и быть внимательными. Впереди сезон ОРВИ. Северянам необходимо пройти ревакцинацию от коронавируса, также появилась возможность привиться от сезонного гриппа. Эти вакцины можно делать одномоментно, - сообщила первый вице-губернатор Оксана Демченко.

Напомним: Мурманская область сейчас находится в желтой зоне по коронавирусу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области после реставрации открыли единственный в России памятник гидросамолету Бе-6. Без ремонта он был почти полвека (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru