Андрей Чибис про работу из отпуска: "Цифровой детокс точно не для меня"

Вторую неделю губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в отпуске. Фото: Андрей Чибис

Вторую неделю губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в отпуске. В своем Telegram-канале он показал, как проходит отдых.

- Прогулки с семьей в горах - залог прекрасного отпуска, - написал глава региона и отметил, что все равно продолжает работать. - А вот цифровой детокс точно не для меня. Все рабочие процессы также контролирую в режиме нон-стоп.

Напомним: ранее Андрей Чибис показал свой результат "тихой охоты".

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