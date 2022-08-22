Стало известно, кто снес часовню безымянного инока в Варзуге

Оказалось, что вандалы (а именно их обвинили в случившемся) к сносу не причастны. Фото: vk.com/terskyrayon

Туристов, приехавших на минувших выходных в Терский район Мурманской области, ждал неприятный сюрприз.

- Заехали к часовне у моря и были в шоке. Часовня полностью разрушена!!! Кто в курсе, что с ней случилось? - анонимно написал подписчик паблика "Кандалакша вкурсе" (18+).

Оказалось, что вандалы (а именно их обвинили в случившемся) к сносу не причастны.

Северяне отмечают, что разрушены также оказались пирамидки к Аметистовому берегу. Фото: vk.com/murmansk.region

- 20 августа при участии настоятеля церковного прихода Варзуги иеромонаха Варлаама был произведен демонтаж часовни безымянного инока по причине ее аварийного состояния. После проведения работ часовня будет полностью восстановлена на прежнем месте, - сообщили в администрации Терского района.

Северяне отмечают, что разрушены также оказались пирамидки к Аметистовому берегу.

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