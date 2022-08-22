В Кандалакше завершили поиски пропавшего мужчины и его собаки

Волонтеры отмечали, что северянин нуждается в медицинской помощи. Фото: vk.com/murmanspas51

В Кандалакше с 21 августа велись поиски 69-летнего Владимира Ширяева. В воскресенье мужчина ушел из дома на улице Набережной вместе с собакой и вовремя не вернулся.

Волонтеры отмечали, что северянин нуждается в медицинской помощи.

К счастью, 22 августа стало известно, что поиски Владимира благополучно завершились, он вернулся домой.

Напомним: в Мурманске пропала женщина, которая нуждается в медицинской помощи. 51-летняя Ирина Новик ушла из дома 1 августа.

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