В Мурманской области за лето зафиксировали 33 жарких дня

Лето-2022 в Мурманской области точно войдет в историю метеонаблюдений, как одно из самых жарких и удивительных по погоде. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Лето-2022 в Мурманской области точно войдет в историю метеонаблюдений, как одно из самых жарких и удивительных по погоде. Осень еще не наступила, в Заполярье уже насчитали 33 жарких дня. Большая их часть - 19 дней - пришлась на июль.

- Август сравнялся с июнем по количеству жарких дней, теперь их по 7. Среднесуточная температура воздуха 21 августа составила +20.9. Это на 10 градусов выше климатической нормы. Ночь на 22 августа стала самой теплой для третьей декады августа за всю историю метеонаблюдений: температура на метеостанции не опустилась ниже +17,7, - сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+).

Напомним: в августе в Мурманске были обновлены три суточных температурных рекорда.

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