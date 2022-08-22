В Мурманской области стартовал прием заявок на получение губернаторского стартапа

Самозанятые северяне могут получить до 500 тысяч рублей, остальные - миллион. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области начался второй этап предоставления субсидий по программе "Губернаторский стартап". Заявки от северян ждут с 22 августа по 30 сентября.

- В рамках первого этапа на поддержку предпринимателей мы выделили 30 миллионов рублей. Размер финансирования увеличен почти в 4 раза, общая сумма составит 60 миллионов, - сообщила первый вице-губернатор Оксана Демченко.

Самозанятые северяне могут получить до 500 тысяч рублей, остальные - миллион. Исключение сделали для тех, кто реализует проекты в ЗАТО, занимается созданием аптечных пунктов и для семей участников спецоперации - они могут претендовать на получение двух миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru