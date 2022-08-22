Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2022 8:23

В Мурманской области стартовал прием заявок на получение губернаторского стартапа

Северяне могут получить до двух миллионов рублей на свои проекты
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Самозанятые северяне могут получить до 500 тысяч рублей, остальные - миллион.

Самозанятые северяне могут получить до 500 тысяч рублей, остальные - миллион.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области начался второй этап предоставления субсидий по программе "Губернаторский стартап". Заявки от северян ждут с 22 августа по 30 сентября.

- В рамках первого этапа на поддержку предпринимателей мы выделили 30 миллионов рублей. Размер финансирования увеличен почти в 4 раза, общая сумма составит 60 миллионов, - сообщила первый вице-губернатор Оксана Демченко.

Самозанятые северяне могут получить до 500 тысяч рублей, остальные - миллион. Исключение сделали для тех, кто реализует проекты в ЗАТО, занимается созданием аптечных пунктов и для семей участников спецоперации - они могут претендовать на получение двух миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru