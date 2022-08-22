В Мурманской области предложили провести первый Арктический фестиваль уличного цирка

20 августа в Мончегорске в шестой раз прошел фестиваль «Табуретка». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

20 августа в Мончегорске в шестой раз прошел фестиваль «Табуретка». В этом году он из поэтического трансформировался в фестиваль искусств. На главной сцене перед северянами и гостями города-металлургов выступил театр клоунады «Большие братья».

- Мы рады, что от поэтического фестиваля организаторы пришли к хорошей театральной клоунаде. Поэзия многогранна! Мы свое вдохновение черпаем из творчества Даниила Хармса. Мы хотели бы отметить классного невероятного зрителя в Мончегорске. Кстати, у нас есть заполярный след в творчестве – номер про арктического жука-изобретателя. Надеемся, что мы его вам привезем. Может, когда-нибудь здесь пройдет первый Арктический фестиваль уличного цирка, - мечтает участник «Больших братьев» Денис Васильев.

Напомним: 22 августа в Долине Уюта пройдет забег в честь Дня Государственного флага.

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