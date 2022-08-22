В Кировске офтальмолог получила сотрясение мозга из-за агрессивной пациентки

44-летняя медработник получила сотрясение головного мозга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

42-летняя жительница Кировска получила 180 часов обязательных работ. Как уточнили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в отношении северянки было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением служебной деятельности).

- Днем 22 октября 2021 года северянка пришла к офтальмологу в кабинет Апатитско-Кировской центральной городской больницы. Испытывая к врачу неприязнь, женщина ударила ее кулаком в лицо, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

44-летняя медработник получила сотрясение головного мозга.

- В результате преступных действий кировчанки потерпевшая испытала физическую боль, а ее здоровью причинен легкий вред, - отметили в прокуратуре Мурманской области.

При этом сама нападавшая даже на суде не признавала свою вину.

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