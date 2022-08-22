В День Государственного флага в Мурманске состоится забег с триколором

В Мурманской области отметят День Государственного флага.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
22 августа отмечается День Государственного флага РФ.
- На сегодня запланировано 30 мероприятий по всей Мурманской области, - сообщила первый вице-губернатор Оксана Демченко.
В 15.00 22 августа в Долине Уюта в Мурманске состоится забег с триколором на дистанцию в километр.
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