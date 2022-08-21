На этой недели Мурманск установил три температурных рекорда. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

21 августа в Мурманске было непривычно жарко для последнего летнего месяца.

- Мурманск повторил суточный температурный рекорд. Максимум на метеостанции составил +25,1, что в точности до десятой совпадает со значением 1955 года, которому ранее принадлежал рекорд для 21 августа, - пишет паблик "Погода в Мурманске" (12+).

Напомним: ранее на этой неделе были обновлены два температурных рекорда.

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