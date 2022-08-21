В Мурманской области ожидается похолодание. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Эта неделя побаловала северян жарой. Однако с понедельника в Мурманской области начнет холодать.

- 22 августа на погоде нашего региона будет сказываться влияние циклона на севере Норвежского моря, поэтому температура воздуха начнет понижаться, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

В понедельник северянам обещают до +24, однако возможны дожди и грозы.

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