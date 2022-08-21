В Мурманской области ожидается похолодание.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Эта неделя побаловала северян жарой. Однако с понедельника в Мурманской области начнет холодать.
- 22 августа на погоде нашего региона будет сказываться влияние циклона на севере Норвежского моря, поэтому температура воздуха начнет понижаться, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.
В понедельник северянам обещают до +24, однако возможны дожди и грозы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru