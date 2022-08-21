Момент заноса фуры на федеральной трассе "Кола" в Мурманской области попал на видео

Фуру занесло на скользкой дороге. Фото: vk.com/murmansk_dtp

На этой неделе в отдельные дни в Мурманской области были сильные дожди. И в такие часы ненастья на дорогах было опасно.

На видеорегистратор машины попал момент заноса фуры на федеральной трассе "Кола" в Мурманской области. Большегруз развернуло поперек проезжей части, другим автомобилям пришлось уходить от столкновения. Автор видео из-за этого оказался в кювете.

Напомним: утром 20 августа в Мурманской области произошло серьезное ДТП с пятью пострадавшими.

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