В Мурманской области в серьезном ДТП пострадали пять человек

В аварии получили травмы оба водителя, один пассажир Volkswagen и два пассажира Peugeot. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 20 августа в Мурманской области произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

- В 08.50 на 1445 километре автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля Peugeot, двигаясь со стороны Мурманска, потерял контроль над управлением транспортом и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

В аварии получили травмы оба водителя, один пассажир Volkswagen и два пассажира Peugeot.

Напомним: в Североморске произошло ДТП с участием БТР. Военная машина наехала на легковушку.

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