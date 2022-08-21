Под Ковдором огонь полностью уничтожил дачный дом

У дома обрушилась крыша. Фото: vk.com/murman01

20 августа пожар случился в садовом некоммерческом товариществе «Северное сияние», которое находится на втором километре дороги Ковдор-Пиренга в Ковдорском округе. Здесь около пяти вечера загорелся дачный дом на улице Летней.

- По прибытии огнеборцев открытым пламенем горел отдельно стоящий двухэтажный деревянный дачный домик. Существовал риск перехода огня на соседние хозпостройки. В 18.50 огнеборцы ликвидировали открытое горение, а в 20.07 дали полную ликвидацию пожара, - сообщили в Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Огонь полностью уничтожил дачу, у дома обрушилась крыша.

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