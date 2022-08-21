Два ДТП с пострадавшими произошли на федеральной дороге "Кола" в Мурманской области

Одну из машин, попавших в ДТП, пришлось тушить. Фото: vk.com/murman01

19 августа две серьезные аварии произошли на федеральной трассе "Кола" в Мурманской области. В них пострадали пассажиры.

Первое ДТП случилось в 18.30 на 1321 километре, где опрокинулся Mercedes-Benz Sprinter, улетевший в кювет.

В первом ДТП машина улетела в кювет. Фото: vk.com/murman01

- А в 20.35 поступило сообщение о столкновении лоб в лоб на 1374 километре Audi Q7 и Opel Omega с последующем возгоранием последнего. Водителя Opel госпитализировали, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пострадавшим пассажирам помогли врачи.

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